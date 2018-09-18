«الغضبان»: المحافظة تتحمل سدد المصروفات للطلاب غير القادرين

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية بمجمع مدارس على سليمان بحي الضواحي، عن عزم المحافظة (الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة) تحمل المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، بجميع المراحل التعليمية، مؤكدًا على عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات.

وأصدر المحافظ، توجيهاته لجميع قيادات بورسعيد التعليمية ومديري المدارس، بشأن عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، سعيًا لانتظام العملية التعليمية اعتبارًا من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بتشكيل لجنة للمرور على جميع المدارس؛ للتأكد من كفاءة وسلامة دورات المياه، استعدادًا للعام الجديد ومواصلة مجهودات إزالة المخلفات والقمامة بمحيط المدارس، وإزالة الإشغالات المجاوره لأسوارها.