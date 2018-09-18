مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خان يونس

قالت مصادر طبية، إن فلسطينيين اثنين قتلا في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء عندما شنت إسرائيل غارة جوية على شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب السياج الذي يفصل المنطقة عن إسرائيل.



وذكرت فرق طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها عثرت على جثتي شابين فلسطينيين، هما "إبراهيم النجار" و"محمد خضر"، بالقرب من السياج.



وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، للصحفيين، إن سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر نقلت الجثتين إلى مستشفى ناصر في خان يونس، موضحا أنه لا توجد وفيات أخرى.



وكان الجيش الإسرائيلي قال، في بيان سابق، إنه استهدف ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون قطع الأسلاك الشائكة بالجدار من أجل التسلل لإسرائيل. وأضاف أن نيرانه استهدفت شخصين بينما فر شخص ثالث.



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت مصادر فلسطينية أن 26 متظاهرا أصيبوا برصاص حي والبقية بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال مواجهات اندلعت شمال غرب مدينة غزة قرب السياج الأمني.