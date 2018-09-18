محافظ كفرالشيخ ينهي أزمة سور المتحف الإقليمي

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، إنهاء مشكلة السور الخارجي لمتحف كفرالشيخ الإقليمي والفاصل بين المتحف وحديقة صنعاء وفصل حدود والشارع المشترك والتي دامت لسنوات طويلة، وتنفيذ بوابة رئيسية فاصلة بين المتحف وصنعاء لأغراض الإسعاف والمطافئ والطوارئ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على إنهاء معوقات المشروعات المتوقفة وتشغيلها واستغلال أصول الدولة ورفع مستوى الخدمات والمرافق، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بعمل محضر انضمامي بين المتحف الإقليمي، ومديرية الكهرباء، ومشروع حديقة صنعاء، لتوصيل التيار الكهربائي إلى المتحف الإقليمي من محول صنعاء، ورد الشيء لأصلة على نفقة وزارة الآثار.