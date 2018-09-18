إطلاق سراح 13 معتقلا عراقيا في البصرة

أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 13 موقوفا تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات والاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا على خلفية سوء الخدمات.

وقال مهدبي التميمي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة، في تصريح صحفي: "تم إطلاق سراح 13 من المعتقلين بأحداث البصرة الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية بالبصرة".

من جانب آخر، وصل إلى محافظة البصرة اليوم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على رأس وفد نيابي لمتابعة تداعيات الأحداث في محافظة البصرة واجتمع على الفور بالمسؤولين فيها.

وقال "الحلبوسي": "جئنا إلى البصرة ممثلين عن الشعب العراقي كرسالة لأبنائها أن مجلس النواب لم ولن يدخر جهدا لدعم وخدمة البصرة وأهلها، نواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحلية لأجل إعادة الحياة للبصرة، وسنعزز ذلك بتفعيل بالجانب الرقابي والتشريعي".

وأضاف أن: "البصرة رئة العراق الاقتصادية وعنوان تضحياته من أقصاه إلى أقصاه في كل الأوقات وفي جميع المجالات، وهناك ضعف وغياب للتخطيط في المؤسسات بشكل عام وسنعمل لإيجاد الحلول العاجلة لتلك المشكلة".

وذكر أن جميع المحافظات تعاني من موضوع نقل الصلاحيات والتلكؤ الذي يشهده وهو ما يتطلب مزيدا من التنسيق والتخطيط بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.