محمد هنيدي يعود للمسرح بـ«3 أيام في الساحل» بعد غياب 16 عاما

كشف الفنان محمد هنيدي،عن اسم مسرحيته الجديدة «3أيام في الساحل»، بعد غياب دام لـ16 عامًا عن المسرح، موضحًا أنه فوجئ بمرور سنوات طويلة على مسرحية «طرائيعو»، وقرر العودة إلى بيته الثاني بعمل قوي خلال العام الجاري.

وقال في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، أمس الاثنين، مع الإعلامي عمرو أديب، إن المسرحية الجديدة من إخراج مجدي الهواري، بالاشتراك مع فرقة «كايرو شو» ومجموعة من الممثلين بأوكرانيا، متابعًا أن العمل يضم العديد من فنانين الكوميديا منهم الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود.

وأشار إلى تناول المسرحية رقصات استعراضية كثيرة، فضلًا عن اتجاهه لتغيير موعد بدء المسرحية لتبدأ في الساعة الثامنة مساء بدلًا من الساعة الحادية عشر، مضيفًا أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد مطلع نوفمبر المقبل.