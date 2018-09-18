إلغاء أمر اعتقال صادر بحق «عراقي» في أحداث كمنيتس

بعد نحو ثلاثة أسابيع من مقتل مواطن ألماني، 35 عاما، طعنا خلال شجار مع مهاجرين في مدينة كمنيتس، قررت السلطات الألمانية إطلاق سراح أحد المتهمين المشتبه بهما.

وقال محامي المتهم، اليوم الثلاثاء، في كمنيتس، شرقي ألمانيا، إن المحكمة الابتدائية في المدينة قررت اليوم إلغاء أمر الاعتقال الصادر بحق موكله العراقي، 22 عاما، عقب جلسة مراجعة للأمر.

ولم تؤكد المحكمة، أو الادعاء العام الألماني ما ذكره المحامي.

يُذكر أن المواطن الألماني قُتل طعنا في كمنيتس في 26 أغسطس الماضي خلال الشجار، وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، وألقت الشرطة بالفعل القبض على اثنين منهم عقب الحادث، وتم إيداعهما السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات حاليا عن الثالث.

وفي أعقاب تلك الجريمة، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة.