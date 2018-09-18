ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «مانكوت» في الفلبين إلى 74 قتيلا

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى إعصار "مانكوت" في الفلبين ارتفعت إلى 74 شخصا، بالإضافة إلى فقدان 55 شخصا يخشى أنهم لقوا حتفهم.

وقد تم تسجيل معظم حالات الوفاة، نحو 60 حالة، في منطقة كورديليرا بالشمال، التي تضم إقليم بينجويت، فقد دفن انهيار أرضي ضخم موقع تنقيب قديم في بلدة اتوجون.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية بينيجنو دورانا، إن 52 شخصا فقدوا أيضا في نفس المنطقة، مضيفا أن المئات من رجال الشرطة والجنود وموظفي الإغاثة والمتطوعين يساعدون في عملية الحفر بين الركام للبحث عن المفقودين في موقع التنقيب.

وكان إعصار "مانكوت" قد ضرب شمال الفلبين السبت الماضي، واستمر لنحو 20 ساعة قبل أن يغادر في اتجاه جنوب الصين.

وتسبب الإعصار في نزوح نحو 219500 مواطن، وإلغاء نحو 300 رحلة جوية داخلية وخارجية، كما أنه عرقل حركة الملاحة، بحسب ما قاله مجلس الحد من المخاطر.

يُذكر أن الفلبين تتعرض لمتوسط 20 إعصارا سنويا؛ ما يتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.