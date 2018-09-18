«الطوق والأسورة» يحتفل باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي على مسرح السلام

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ25، يشارك عرض "الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وهو العرض الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في الدورة الـ8 عام 1996، ويعرض في إطار احتفال المهرجان بيوبيله الفضي، وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

عرض "الطوق والأسورة" مأخود عن رواية للروائي بهاء طاهر، وأعد لها المعالجة الدرامية الدكتورة سامح مهران.

وتدور أحداث العرض في صعيد مصر، فيصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

ويتم تقديم العرض كما كان وقت عرضه، مع بعض التغييرات لمواكبة الأحداث الحالية، وهو بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، ونائل علي، وغناء كرم مراد، وديكور محيي فهمي، وأزياء نعيمة عجمي، ورؤية موسيقية جمال رشاد، ونحت أسامة عبد المنعم، وإخراج ناصر عبد المنعم.