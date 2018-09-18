زعيم حزب بريطاني يسيء للرسول فى مسيرة مناهضة للمسلمين

أطلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني "يوكيب" عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلال مسيرة مناهضة للمسلمين، نظمهتا مجموعة إلكترونية لحشد مشجعين لكرة القدم ضد الإسلام.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية فى تقرير لها، أمس الإثنين، أن السياسي جيرارد باتن أساء للرسول وللثقافة الإسلامية، خلال مشاركته في المسيرة التي نظمها "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" السبت الماضي، في مدينة ساندرلاند، شرقي بريطانيا.

وأضافت أنه تم اعتقال 3 مشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة التي تواجدت للفصل بين موالين للمسيرة ومناهضين لها.

وتم تأسيس "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" كمجموعة سرية على موقع "فيسبوك" عبر جون ميجان، أحد مشجعي فريق "توتتنهام" الإنجليزي، لتوحيد مشجعي الأندية الكروية الإنجليزية ضد الإسلام.

وأطلق ميجان صفحته المليئة بالعنف ضد المسلمين والمنشورات العنصرية، حسبما نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية في مارس الماضي، عقب حادث الدهس الذي استهدف المشاه على جسر لندن في يونيو 2017، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين.