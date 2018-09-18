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فيديو.. «صحة النواب» تكشف أسباب استدعاء الوزيرة في جلسة طارئة

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
إيفون مدحت 
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 7:34 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 7:34 ص
كشف الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب استدعاء الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في جلسة طارئة بالبرلمان.

وقال رئيس «صحة النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الاثنين، إنه طبقًا للمادتين 48 و52 من لائحة البرلمان، من حق اللجان أن تطلب من الوزراء إلقاء بيانات عن الأحداث الشبيهة بواقعة مستشفى ديرب نجم.

وأضاف أن الجلسة ستتناول عرض ملابسات القضية وفتح باب المناقشة، ويتلوها تعقيب من وزيرة الصحة، مستطردًا أن هذه هي الإجراءات المتبعة في مثل هذا النوع من الجلسات، الذي يستهدف البرلمان منها طمأنة الشعب والإثبات له أن هناك من يقف ورائه في الأزمات.

وفتحت الجهات الرقابية بمحافظة الشرقية، السبت الماضي، تحقيقًا عاجلًا في قضية ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى «ديرب نجم» لمعرفة أوجه القصور الذي تسبب في وفاة 3 وإصابة 13 آخرين.


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