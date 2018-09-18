انطلاق فعاليات المؤتمر الإفريقي الإقليمي الأوروبي للنواب العموم بشرم الشيخ

النائب العام: الجهات الأمنية بمصر لها خطوات استباقية للقبض على جرائم الاتجار بالبشر



انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإفريقي الإقليمي الأوروبي للنواب العموم، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمدينة شرم الشيخ، بحضور المستشار نبيل صادق النائب العام، والنواب العموم للدول الأفارقة والأوربية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذي يستمر حتى يوم 20 من شهر سبتمبر الجارى.

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية والهامة الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، فضلاً عن استعراض تجارب الدول المختلفة للحد من هذه القضايا.

وأكد النائب العام نبيل صادق، أن جرائم الاتجار بالبشر انتشرت بشكل يدعي للقلق على المستوى العالمي وليس الاقليمي فقط، مشيراً الى أنه لابد من وضع قوانين رادعة للحد من انتشار هذه القضايا، ولابد أن تتضافر كافة الجهود على المستوى العالمي للقضاء علي هذه الظاهرة.

وأضاف صادق أن جمهورية مصر تبذل قصارى جهدها للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً الى أن الجهات الأمنية بمصر أصبحت لها خطوات استباقية للقبض على بعض الجرائم، إضافة إلى إحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج الدولة، البرية والبحرية، للحد من الهجرة غير الشرعية التي قد تكون ستاراً للاتجار بالبشر.

واستعرض رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، كامل جرجس، الجهود المصرية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرون.

وتطرقت مسئول برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة، مارجريت أوكولو، إلى البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرون «HLO.ACT» من وجهة النظر الافريقية، كما استعرضت أيضاً رئيس قسم أبحاث الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كريستينا كنجاسيونتا، نتائج الدراسات العالمية التي أعدها مكتب الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.