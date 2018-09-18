أمريكا: السماح بـ30 ألف لاجئ كحد أقصى العام المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستسمح بحد أقصى قدره 30 ألف لاجئ في العام المالي 2019، بانخفاض 15 ألفا عن العام الحالي.



وأضاف بومبيو عن قرار السماح بعدد أقل من اللاجئين يجب النظر إليه في سياق إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية حول العالم وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة سنويا.



وبرر بومبيو تقليص العدد من 45 ألفا إلى 30 ألفا بـ"اعتبارات الأمن القومي"، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون واثقة من أن كل شخص يأتي إلى البلاد يخضع لإجراءات مناسبة للتحري عن خلفياته.



كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من أي دولة أخرى (8 مليارات دولار) في العام المالي 2017، على المساعدات الإنسانية حول العالم.



وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة تحتفظ بالتزامها تجاه البرامج الإنسانية بالعمل بقدر الإمكان على مساعدة اللاجئين في أقرب مكان من دولهم التي ينحدرون منها.