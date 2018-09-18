أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس أوبرادور، مساء الاثنين، إفلاس بلاده، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي عاشتها المكسيك، خلال الفترة الماضية.

وبعد هذا الإعلان المفاجئ عن إفلاس المكسيك، تجيب «الشروق» عن كافة الأسئلة التي يمكن أن تدور في ذهن القارئ عن إفلاس الدول بشكل عام، والإجراءات المحتمل أن تتخذها المكسيك لمواجهة هذه الأزمة، بالإضافة إلى مصير بطولة كأس العالم التي من المقرر أن تنظمها المكسيك عام 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

س: ماذا يعني إفلاس الدولة؟

ج: إفلاس الدولة يعني عدم قدرتها على تخطي أزماتها الاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها الداخلية مثل دفع الرواتب لموظفيها وتوفير السلع والخدمات اللازمة للمواطنين أو التزاماتها الخارجية والمتمثلة في سداد الديون، وهو ما يدفع الدولة إلى تأجيل سداد ديونها الداخلية والخارجية لعدة مرات، ثم إعلان الإفلاس بشكل رسمي.

وفيما يتعلق بالحالة المكسيكية، فقد تعرض اقتصاد المكسيك، خلال عام 2018 الجاري، إلى انخفاض الإنتاج الصناعي، وإمدادات النفط، وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين.

س: ما هي أبرز الدول التي أعلنت إفلاسها؟

ج: هناك العديد من الدول التي أعلنت إفلاسها من قبل، وكان أبرزها روسيا عام 1998؛ وذلك بعد مرورها بأزمة اقتصادية حادة عقب تحولها من النظام الشيوعي إلى الرأسمالي، أسفرت عن عجزها عن سداد ديونها الخارجية.

وسبق للأرجنتين أيضًا وأن أعلنت إفلاسها عام 2001؛ وذلك بسبب تراكم الديون، وعدم قدرة الدولة على سداد المعاشات ورواتب الموظفين.

س: ما هي الآثار المتوقع أن تترتب على إعلان المكسيك إفلاسها؟

ج: على الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية التي تترتب بشكل عام على إعلان الدول لإفلاسها من إجراءات للتقشف، وغلاء للأسعار، وانهيار للعملة، وفقدان المستثمرين للثقة في اقتصاد الدولة، إلا أن الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، أكد اليوم على اعتزامه الوفاء بكل ما تعهد به خلال الحملة، من زيادة الإنفاق الاجتماعي على المعاشات التقاعدية والشباب، وإصلاح ملف الطاقة، وعدم رفع أسعار البنزين والكهرباء.

س: ما هي الإجراءات المتوقع أن تتخذها المكسيك للخروج من الأزمة؟

ج: من المتوقع أن تتخذ المكسيك الإجراءات التي تتخذها الدول بشكل عام عند إعلان إفلاسها، والتي تتمثل أهمها في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للديون وإعادة هيكلتها، أو اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة مثل تأميم الشركات والمؤسسات الخاصة، أو اللجوء لصندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة من جديد، ومنحها تسهيلات على أساس نتيجة التقييم.

س: ما هو مصير بطولة كأس العالم 2026؟

ج: كما هو متعارف عليه، فإن تنظيم بطولات بحجم كأس العالم لكرة القدم يكلف ميزانيات الدولة أعباء مالية كبيرة، قد لا تقدر عليها المكسيك، بعد إعلان إفلاسها، كما أنه من حق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سحب تنظيم كأس العالم من أي دولة، إذا وجد قصورًا من ناحية الوفاء باحتياجات الفرق والمشجعين والإعلاميين أو عدم قدرة على تنفيذ أي بند من بنود ملف الدولة المنظمة.