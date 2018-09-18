الزمالك يفقد صدارة الدوري بالتعادل مع سموحة

فقد الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع سموحة بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذي جمعهم ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

أحرز أهداف المباراة، يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 71، وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 81.

بدأت المباراة هادئة من الجانبين، وأنحصر اللعب في وسط الملعب مع كثرة الإيقاف اللعب لسقوط اللاعبين، وأعتمد الزمالك على الهجوم من الجانبين، والتمريرات الطولية، فيما سموحة أعتمد على الهجمات المرتدة مع ضغط دفاعي قوي.

أولى البطاقات الصفراء في اللقاء كانت من نصيب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد تدخله بعنف على أحمد نبيل مانجا لاعب سموحة في الدقيقة 13، والبطاقة الصفراء الثانية حصل عليها كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض الذي لمس الكرة بيده في الدقيقة 33.

وجاءت الخطورة الأولى مع حلول الدقيقة 21 بعدما حصل كاسونجو مهاجم الزمالك على الكرة ليطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لسموحة، الذي رد بهجمة مرتدة عن طريق محمد حمدي زكي الذي أهدر فرصة حقيقية في الدقيقة 25 بعدما إنفرد بالمرمى ولكنه صوبها ضعيفة في جسد محمود علاء، قبل أن يبعدها دفاع الأبيض.

أخطر فرص اللقاء للزمالك كانت في الدقيقة 44 بعدما أرسل حمدي النقاز عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى كابونجو كاسونجو الذي سدد كرة قوية لكن تألق أسامة إبراهيم مدافع سموحة حال دون الهدف الأول، بعدما ابعد الكرة من على خط المرمى بفدائية.

أزدات الخطورة الزملكاوية مع إنطلاق الشوط الثاني، وجائت أولى الهجمات عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 50، الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تألق أبو جبل حارس سموحة حال بينها وبين المرمى.

وشهد اللقاء مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك بدلًا من محمد إبراهيم في الدقيقة 60 "تابع التفاصيل"، فيما أولى تبديلات سموحة كانت في الدقيقة 62 بدخول إسلام صالح وخروج محمد حمدي زكي.

أحرز يوسف أوباما هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 71، من تمريرة بينية عن طريق كهربا لداخل منطقة الجزاء، استقبلها اللاعب بتسديدة لحظة خروج حارس سموحة لتصطدم بالدفاع وتمر لداخل الشباك.

نجح حسام حسن في تعديل النتيجة لصالح سموحة في الدقيقة 86، بعدما أستقبل عرضية شريف رضا من الجهة اليسرى، بضربة رأسية رائعة تمر على يسار جنش لداخل شباك الزمالك.

وأحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء، ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل حمدي النقاز ظهير الزمالك بعنف على شريف رضا داخل المنطقة المحرمة، وأضاع ياسر إبراهيم فرصة الفوز للفريق السكندري بعد تسديده للكرة أعلى قائم الأبيض.

وبذلك أصبح رصيد الزمالك 14 نقطة في المركز الثاني، فيما أرتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط في المركز السادس.