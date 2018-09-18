نشر الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة للفنانة دنيا سمير غانم مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة الراحلة هالة فؤاد تحمل هيثم أحمد زكي.

وعلق "الحلفاوى" على الصورة قائلا: "دي الزميلة العزيزة دلال عبد العزيز تحمل دنيا على ما أظن ومعها الفنانة الرقيقة المرحومة هالة فؤاد تحمل هيثم أحمد زكي".

وفي سياق آخر، تعود دنيا سمير غانم بفيلم جديد يتولي إخراجه أحمد الجندي، من تأليف مصطفي صقر، بعد غياب عامين غن فيلمها "لف ودوران" مع الفنان احمد حلمي، وتجرى حالياً جلسات مع مخرج الفيلم والجهة المنتجة لوضع الخطوط العريضة للفيلم والاستقرار على الأبطال الذين يشاركون فى العمل استعداداً لإنطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.