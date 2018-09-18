كولومبيا تتهم فنزويلا بانتهاك أراضيها

احتجت كولومبيا، يوم الاثنين، على فنزويلا فيما وصفته بانه انتهاك لأراضيها من قبل جنود فنزويليين.



وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، إن الجنود دخلوا جزيرة ميبوريس 3، الواقعة في نهر في مقاطعة فيشادا بالقرب من الحدود، يوم الخميس.



وتتهم كولومبيا الجنود بسرقة بضائع من الجزيرة وأخذ العديد من سكانها عبر الحدود، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.



ونفت فنزويلا هذه المزاعم واتهمت كولومبيا بالوقوف وراء عمل "عدائي" على جارتها الشرقية.



وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي تتهم فيها كولومبيا فنزويلا بانتهاك أراضيها.



وتسود حالة من الجمود في العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد حاليا سفير لكولومبيا في كاراكاس بعد أن تم استدعاؤه في العام الماضي.



وتستضيف كولومبيا ما يقرب من مليون فنزويلي، فر العديد منهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية في فنزويلا المجاورة.