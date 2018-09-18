تنطلق الجمعة المقبلة، أولى حلقات البرنامج الرياضى الجديد «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، والذى يقدمه الكابتن زكريا ناصف و الإعلامى هانى حتحوت، في تمام الحادية عشرة مساء، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

و تبدء أولى حلقات البرنامج بتقديم مشترك بين الكابتن زكريا ناصف والإعلامى هانى حتحوت، ثم يحل مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي السابق، ضيفاً على الكابتن زكريا ناصف، في حوار مختلف وجرئ وجديد، ليكشف عن توقعاته لمشوار الأهلي نحو النجمة التاسعة بأفريقيا، وهل فكر في العودة لتدريب المارد الأحمر؟ وما سر سيطرة الأهلي على الكرة المصرية؟ وأسرار علاقته بالخطيب.

ومن المقرر أن يتناول البرنامج كافة القضايا على الساحة الرياضية المصرية والعربية والعالمية، مع رؤية تحليلة للدورى المصرى واستضافة كبار نجوم الرياضة فى مصر و الوطن العربى.

البرنامج يذاع من السبت إلى الأربعاء مع هاني حتحوت، فيما يقدم الكابتن زكريا ناصف حلقتي الخميس والجمعة من كل أسبوع.