مقتل 5 من الشرطة العراقية وإصابة 14 آخرين في انفجار شمالي تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، بمقتل خمسة من عناصر الشرطة، وإصابة 14 آخرين، صباح اليوم، بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة الفتحة شمالي تكريت، 170 كم شمال بغداد.

وأضاف المصدر أن :"عجلة كانت تنقل عناصر من الشرطة كانوا في طريقهم الى بيوتهم لقضاء اجازاتهم الاعتيادية"، موضحاً أن المسحلون يستقلون دراجات نارية قد اختطفوا الليلة الماضية ثلاثة اشخاص وأصابوا امرأتين على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

يذكر أن مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة، ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين، ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.