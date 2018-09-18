علي ماهر يشكف أسباب التعادل أمام الزمالك

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أكد علي ماهر المدير الفني لسموحة عن سعادته من أداء الفريق أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والتي أقُيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة إن الزمالك شعر بتحقيق الفوز وحصولهم على نقاط المباراة، ولكن سموحة نجح في العودة بالتعادل.

وأضاف :" كنا الأقرب في الفوز بعد احتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، ولكن لم يوفق ياسر إبراهيم في تسجيلها على الرغم من تدرب اللاعبين على الركلات الجزاء".

وأكمل ماهر:" حصلنا على 5 ركلات جزاء خلال الموسم الحالي ونجحنا في تسجيلهم، وكما لدينا إصرار في التواجد ضمن المربع الذهبي بالدوري هذ الموسم".

وأتم المدير الفني لسموحة:" اشكر اللاعبين على الأداء الجيد خلال المباراة، وعلينا تدعيم الفريق بلاعبين جدد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتعادل سموحة أمام الزمالك بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري. ( طالع التفاصيل )

