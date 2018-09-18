خطف قس كاثوليكي إيطالي في النيجر

ذكرت وكالة أنباء تابعة للفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن قسا كاثوليكيا إيطاليا، والذي يعمل مبشرًا في النيجر، قد اختُطف.

ونقلت وكالة أنباء "فيدس" الإيطالية عن الأب ماورو أرمانينو، الذي يقيم أيضًا في النيجر أن الأب بيارلويجي ماكاللي، وهو كاهن إيطالي من "جمعية الإرساليات الأفريقية"، قد اختطف ليل الاثنين/الثلاثاء على يد جهاديين ناشطين في المنطقة.

وبحسب الأب أرمانينو، تعاني المنطقة منذ شهور من وجود الإرهابيين الآتين من بوركينا فاسو ومالي، ويتواجد الأب ماكاللي، وأصله من أبرشية كريمًا في ايطاليا، منذ سنوات عديدة في ساحل العاج.