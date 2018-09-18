جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

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أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ، تشكيل الفريق لمباراة سموحة ، ضمن مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام ، والتى تقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى تمام السادسة مساءا .

وضم تشكيل الزمالك كلًا من :

فى حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء _ محمود حمدى الونش - حمدى النقاز - بهاء مجدي

خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

خط الهجوم : كاسونجو

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمد عبد الغني - فتوح - محمود عبد العزيز - كهربا - عمر السعيد - حميد أحداد

وتم استبعاد كلا من : عمر صلاح - محمد حسن - كماتشو - محمد عنتر