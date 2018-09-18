الخلافات تنهي حلم إيطاليا في استضافة أولمبياد 2026

قال وزير إيطالي اليوم الثلاثاء إن ملف المدن الإيطالية الثلاثة لاستضافة دورة الألعاب الشتوية الأولمبية 2026 انتهى تماما بعد خلاف مرير بين المدن المرشحة لاستضافة البطولة.



وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية تستعد للتقدم بملف مشترك بين تورينو وميلانو وكورتينا دامبيزو لاستضافة البطولة، ولكن مدينتي ميلان وتورينو اختلفتا على من يجب أن يكون له الدور القيادي.



وقال وزير الدولة بالحكومة الإيطالية جيانكارلو جورجيتي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ :" لا تعتقد الحكومة أن ملف التقدم بطلب الاستضافة بصيغته الحالية يمكنه المضي قدما".



وأضاف جورجيتي القائم بأعمال وزير الرياضة :"هذا الطلب لا يحظى بدعم الحكومة وبسبب هذا، لقد توقف هنا".



وقال رئيسا إقليمي لومباردي وفينيتو، اللذين يضمان مدينتي ميلانو وكورتينا، انهما يريدان ابقاء ملف الترشح قائما من خلال ملف مشترك بين المدينتين، ولكن لم يتضح موقف اللجنة الأولمبية الإيطالية من دعم هذا الأمر من عدمه.



ومن المفترض أن تتقدم اللجنة الأولمبية الإيطالية بملفها للجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا خلال الغد، لذلك فإن الوقت ضيق لاتخاذ قرار.



وقال جورجيتي إن الحكومة لن تقف عائقا أمام خيار التقدم بطلب مشترك بين ميلانو وكورتينا، لكن في الوقت نفسه، لن تقدم العون المالي.



وقال :"إذا أراد إقليما لومباردي وفينيتو مواصلة المشوار وحدهما لن يكون هناك أي ضمان (مالي) من الحكومة".



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أن مدينة سابورو اليابانية ستركز على أولمبياد 2030 ولن تدخل سباق الترشح لأولمبياد 2026 بسبب الهزات الأرضية الأخيرة في المنطقة.



وسيحدد البلد المضيف لأولمبياد 2026 في سبتمبر 2019 حيث لاتزال مدن كالجاري في كندا وعاصمة السويد ستوكهولم، وإرضورم في تركيا تتنافس على تنظيمها.