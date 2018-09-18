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حصل مسلسل Game of Thrones أو صراع العروش على جائزة أفضل مسلسل درامي في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018»، في دورته الـ70 لعام 2018 المقام على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.