النصر الإماراتي يعلن تعاقده مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده مع المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو قادماً من نادي بشكتاش التركي لمدة موسمين.



ومن المنتظر أن يدفع المدرب الصربي إيفانوفيتش بلاعبه الجديد في المباراة القادمة بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي (دوري المحترفين الإماراتي) يوم الجمعة المقبل أمام فريق العين وهي مباراة صعبة للغاية للفريق الذي لقي هزيمتين متتاليتين مع انطلاق الموسم الكروي من عجمان والشارقة.



ويضم نادي النصر في قائمته من اللاعبين الأجانب الفرنسي يوهان كاباي (32 عاما) والبرازيلي ماركوس جابرييل(31 عاما) ومواطنه صامويل روزا (27 عاما) والبرازيلي يوري ليريو(23 عاما)، ورغم أن إدارة نادي النصر لم تعلن عن وجود الإسباني الجديد بديلا لمن في القائمة الحالية، لكن الترشيحات تذهب نحو يوري ليريو.



يذكر أن اللاعب الإسباني سبق وأن خاض تجارب سابقة في أندية إشبيلية وبلنسية في إسبانيا ومانشستر سيتي وميدلسبره في إنجلترا، قبل الانتقال إلى بشكتاش العام الماضي.



وبحسب اللوائح في الاتحاد الاماراتي فإنه يحق لكل فريق الاستعانة بأربعة لاعبين أجانب فقط في كل مباراة.