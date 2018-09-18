مخرج يتقدم لخطبة صديقته على مسرح حفل «إيمي 2018»

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تقدم المخرج جلين فايس الذي نال جائزة أفضل مخرج في حفل جوائز «إيمي 2018»، لخطبة صديقته أمام الجمهور الحاضر للحفل، والتي صعدت إلى المسرح ووافقت على الفور.







