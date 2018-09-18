مخرج يتقدم لخطبة صديقته على مسرح حفل «إيمي 2018»

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تقدم المخرج جلين فايس الذي نال جائزة أفضل مخرج في حفل جوائز «إيمي 2018»، لخطبة صديقته أمام الجمهور الحاضر للحفل، والتي صعدت إلى المسرح ووافقت على الفور.
Glenn Weiss' girlfriend's reaction to the surprise #Emmys proposal https://t.co/QvepshQCtU pic.twitter.com/NjOHU4WqhE
— Variety (@Variety) September 18, 2018
Glenn Weiss' girlfriend's reaction to the surprise #Emmys proposal https://t.co/QvepshQCtU pic.twitter.com/NjOHU4WqhE
Glenn Weiss proposing to Jan Svendsen at the #Emmys https://t.co/QvepshQCtU pic.twitter.com/F2Z34uXCOi
— Variety (@Variety) September 18, 2018
Glenn Weiss proposing to Jan Svendsen at the #Emmys https://t.co/QvepshQCtU pic.twitter.com/F2Z34uXCOi