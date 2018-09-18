فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الاثنين.



وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات:

وزير قطاع الأعمال العام يوضح أسباب اعتزام الدولة إغلاق الشركات الخاسرة:



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 73 شركة رابحة يبلغ صافي حقوق المساهمين بها نحو 69 مليا ر جنيه، و43 شركة خاسرة، جاء مؤشر حقوق المساهمين بهم بالسالب، بنحو 38 مليار جنيه، ما يعني أنه كان هناك فسادًا بهذه الشركات وتراخيًا في اتخاذ الإجراءات الضرورية، على مدار سنوات طويلة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أن 26 شركة من الشركات الخاسرة، تمثل نسبة خسارتها 6.7 مليارات جنيه، لذلك تم تحليلها بالكامل، واستخراج حلول يكاد يكون بعضها مؤلم، منها إغلاق إحدى الشركات وهي «القومية للأسمنت»، لكونها تخسر مليار جنيه سنويًا، بينما يبلغ صافي حقوق مساهمينها 2.5 مليار جنيه.

وعن إمكانية بيعها بدلًا من إغلاقها، أوضح أنه لا أحد يقبل على شراء شركة تحقق خسارات بهذه المبالغ سنويًا، لذلك سيتم تصفيتها، معربًا عن أمنياته أن تكفي قيمة أصولها وأراضيها الالتزامات المقررة عليها البالغة 4 مليارات جنيه، لجهات السيادية، وزارتي الكهرباء والبترول، إلى جانب تعويضات للعاملين بالشركة.



ومن جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، على جهود الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، قائلًا إنه ليس من الممكن الإبقاء على مشروع لا يحقق سوى الخسارة، وتستمر في الإنفاق عليه دون أي ربح.

وأشاد، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، بسعي الإدارة الحالية لوزارة قطاع الأعمال، لإصلاح القطاع، وإيجاد حلول للشركات الخاسرة، متابعًا: «لا أدعو لإغلاق الشركات وتسريح العمالة بها، بل لإعادة هيكلة هذه الكيانات».



محمد هنيدي يكشف تفاصيل عودته للمسرح:



كشف الفنان محمد هنيدي،عن اسم مسرحيته الجديدة «3أيام في الساحل»، بعد غياب دام لـ16 عامًا عن المسرح، موضحًا أنه فوجئ بمرور سنوات طويلة على مسرحية «طرائيعو»، وقرر العودة إلى بيته الثاني بعمل قوي خلال العام الجاري.

وقال في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن المسرحية الجديدة من إخراج مجدي الهواري، بالاشتراك مع فرقة «كايرو شو» ومجموعة من الممثلين بأوكرانيا، متابعًا أن العمل يضم العديد من فنانين الكوميديا منهم الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود.

وأشار إلى تناول المسرحية رقصات استعراضية كثيرة، فضلًا عن اتجاهه لتغيير موعد بدء المسرحية لتبدأ في الساعة الثامنة مساء بدلًا من الساعة الحادية عشر، مضيفًا أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد مطلع نوفمبر المقبل.

تفاصيل جديدة عن مهرجان الجونة السينمائي:

أكد انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انطلاق فعالياتها نهاية الأسبوع، ستشهد اختلافًا كبيرًا عن دورة العام الماضي.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إجراء المزيد من التنظيم وزيادة أيام المهرجان إلى 9 أيام، فضلًا عن زيادة عدد الأفلام المقرر عرضها هذا العام.

وأضاف أنه سيتم افتتاح المهرجان بالفيلم الفرنساوي «فريشمان»، ما يوحي بالتنوع، موضحًا: «إن المهرجانات العربية الأخرى عادة ما تُفتتح إما بأفلام عربية أو أمريكية، لكن الدورة الثانية من مهرجان الجونة، ستكون مختلفة ومميزة».

ومن جانبها، قالت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، إن استعدادات المهرجان تجري على قدم وساق، معربة عن أمنياتها بأن تلاقي الدورة الثانية نجاحًا مماثلًا للأولى.

وأعلنت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، عن مشاركة أحد النجوم العالميين في المهرجان، رافضة الكشف عن اسمه، ليكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت أن المخرج الكبير داوود عبد السيد، سيكون على رأس الفنانين الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات الدورة الثانية، مؤكدة أن هناك تنوعًا كبيرًا في نوعية الأفلام التي تشارك في المهرجان بالإضافة لحضور عدد كبير من الفنانين العالميين والمحليين.

النائب إلهامي عجينة يدافع عن نفسه في واقعة اتهامه بإهانة الصحفيين.. والنقيب يرد

علق النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، على واقعة اتهامه بالإساءة للصحفيين، قائلًا: «مجرد مشادة كلامية مع سائق تطورت بعد تدخل صحفي، ولم أهن الصحفيين أوالإعلاميين».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن مدير مكتب المحافظ شاهد على الواقعة وقام بتعنيف السائق بسبب سرعته الزائدة في القيادة، موضحًا أن السائق كاد أن يصطدم بالعربية الخاصة به.

وتابع: «قولت للسواق ليه بتعمل كده هتموتنا بسبب السرعة، قالي أنا معايا صحفيين قولتله إيه يعني معاك صحفيين، ورد على أحد الصحفين يعني إيه نائب في البرلمان؟، واشتعل النقاش واعتذرت له بعد الواقعة».

وأوضح أنه لن يعتذر للصحفي مرة اخرى لأنه لم يخطأ في حقه، وقام بالاعتذار له بعد إنتهاء الجولة الميدانية في المحافظة، مؤكدًا أنه لم يقصد إهانة الإعلامين أو الصحفيين، والواقعة أبسط من الشكل الذي تناولته وسائل الإعلام.

ومن جانبه، علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على إساءة النائب إلهامي عجينة للصحفيين، قائلًا إنه تصرف فردي يرجع لشخص النائب نفسه ولا يليق بشخص يعمل في البرلمان أو أي مؤسسة عامة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن أعضاء مجلس النواب يرفضون تصرف النائب، والذي يعد خطأ لشخص مسؤول أن يتلفظ بهذه الألفاظ النابية، متابعًا: «لانقبل بإهانة الصحفيين وكان يجب أن يتصرف النائب بأسلوب أفضل من ذلك».

وأكد على ضرورة أتخاذ البرلمان الإجراءات القانونية اللازمة ضد النائب وفقًا للوائح مجلس النواب، متابعًا انه سيجري اتصالا هاتفيًا بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس بكل أعضائه يكن كل الاحترام والتقدير لكل الصحفيين المصريين، مشيرًا إلى عدم قبول الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الإساءة في حق الجماعة الصحفية.

وأوضح متحدث «النواب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صالة التحرير»، أنه تم تقديم الاعتذار لنقيب الصحفين عبد المحسن سلامة عن تصريحات النائب أحمد عجينة في حق الصحفيين، معقبًا: «ما فعله النائب من تجاوزات في حق الصحفيين يقع تحت الطائلة القانونية لمجلس النواب، ولا نملك رفاهية الاختلاف».

وأشار إلى اهتمام رئيس مجلس النواب بمتابعة الأزمة القائمة بسبب تصريحات «عجينة»، موضحًا أن التصريحات لا تعبر عن أراء أعضاء المجلس وسيتم محاسبة النائب وفقًا للائحة القانونية.

