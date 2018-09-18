الممثلة آنا فارس: قيامي بالطهي مع ابني ساهم في تكوين «علاقة وثيقة» بيننا

كشفت الممثلة الأمريكية، آنا فارس، إن قيامها بطهي الطعام بمساعدة ابنها، جاك، قد ساهم في تكوين "علاقة وثيقة" للغاية بينهما.

ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير اليوم الثلاثاء، عن الممثلة الحسناء، 41 عاما، القول إن ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، يحب أن يساعدها في طهي الطعام، ويشعر برغبة أكثر في تناول الوجبات التي شارك في إعدادها معها.

وقالت "آنا": "لقد نشأت وأنا أطبخ الطعام مع أمي، وقد كان ذلك وقتا مهما جدا بالنسبة لي، فأمي طاهية رائعة"، مضيفة: "أحب الطبخ ولكنني لست رائعة فيه".

يُذكر أن "جاك" هو ابن "آنا" الوحيد، وقد أنجبته من زوجها السابق، الممثل الأمريكي كريس برات، 39 عاما، الذي انفصلت عنه في أواخر عام 2017.