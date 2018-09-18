وزير التخطيط العراقي: نحتاج 88 مليار دولار لإعمار المحافظات المتضررة من الحرب

أعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن الجميلي قوله ـ خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنى التحتية المنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية ـ "إن قطاع الإسكان يعد أكثر القطاعات تضررا بفعل سيطرة (داعش) على بعض المناطق، موضحا أن أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تعرضت إلى أضرار كلية أو جزئية تقدر قيمة ومتطلبات إعمارها أكثر من 15 مليار دولار".

وأضاف أن العراق طبقا لخطة التنمية الوطنية (2018 - 2022)، فإنه من المقرر إطلاق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 5 مليارات دولار على شكل فرص استثمارية مهمة بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتخطيط لتطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار للسنوات الخمس القادمة.

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي سيطر في عام 2014 على بعض المحافظات العراقية، مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.. وفي ديسمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الانتصار على (داعش) بعد 3 سنوات من القتال.