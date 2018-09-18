«بالصور» وزيرة البيئة تتفقد أعمال التفتيش وإجراءات الرصد على نهر النيل

تفقدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، صباح اليوم، أعمال التفتيش وإجراءات الرصد التي تتم على نهر النيل، حيث استهدفت الجولة المنطقة الجنوبية للقاهرة الكبرى، برفقة اللواء طارق الجبالي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وشارك في الجولة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، محمد صلاح، وكيل الإدارة اللواء ياسر العقاد، والعميد حمدي الديب مدير إدارة البيئة، والمهندس أيمن شتا رئيس قطاع الفروع، وبمشاركة الإدارة العامة للتفتيش ومجموعة العمل لإدارة الأزمات والكوارث والمعمل المركزي بالوزارة.

وشددت وزيرة البيئة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية حيود عن المعايير الواردة في القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل، كما أمرت باستمرار حملات التفتيش المفاجئ على كافة مصادر التلوث والتطبيق الحازم للمعايير البيئية.

كما وجهت فؤاد، الشكر للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات على تعاونها الوثيق مع الوزارة وجهاز شئون البيئة في الحفاظ على البيئة والثروات والموارد الطبيعية.

كما أهدت الوزيرة، درع تكريم لمساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على الجهود التي تقوم بها الإدارة في مجال خدمة وحماية البيئة حيث وجهت الدعوة لهم للمشاركة في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وعرض قصص نجاح الإدارة في الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية.