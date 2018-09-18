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بدأ حفل توزيع جوائز إيمي 2018 في نسخته 70 على مسرح مايكوروسوفت بمدينة لوس أنجلوس.
وفيما يلي تحديث دوري لآخر أخبار الحفل والجوائز..
بيل هادر يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في «إيمي 2018»
ساندرا أوه تحضر إلى حفل جوائز «إيمي 2018» بصحبة والديها
هنري وينكلر يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي مساعد في حفل «إيمي 2018»
لقاءات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز «إيمي 2018»
تعرف على ترشيحات حفل توزيع جوائز «إيمي 2018»
بالصور .. وصول نجوم مسلسل «صراع العروش» إلى حفل «إيمي 2018»
بالصور.. نجوم على السجادة الحمراء لحفل جوائز «إيمي 2018»