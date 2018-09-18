وزير دفاع روسيا يحمل إسرائيل مسؤولية سقوط الطائرة الروسية في سوريا

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حمل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، صباح الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية سقوط الطائرة الروسية في سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، سقوط طائرة عسكرية روسية باللاذقية في سوريا.