العراق: مقتل وإصابة 15 عنصرا أمنيا جراء تفجيرعلى طريق بغداد-كركوك

لقي شرطي ومدني مصرعهما؛ فيما أصيب 14 عنصرا أمنيا آخرون، جراء تفجير على طريق بغداد - كركوك العراقي.

وقال مصدر أمني عراقي، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بغداد – كركوك، انفجرت اليوم، لدى مرور سيارة تقل منتسبين في الشرطة الاتحادية، ما أدى إلى مقتل مدني صادف مروره لحظة التفجير وأحد المنتسبين للشرطة وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".

ومن ناحية آخرى، شنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة العراقية، عملية دهم وتفتيش في أطراف قضاء آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين، بهدف تأمين المنطقة من خلايا داعش لحين انتهاء عاشوراء.

وفي السياق ذاته، شن طيران الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت سيارتين مفخختين و3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وديالى.

ويشن الجيش العراقي بين الحين والآخر غارات جوية على مواقع وأهداف تنظيم داعش في محافظات العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح ،في وقت سابق، بأن العراق سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديدات تستهدف أمن البلاد، في إشارة إلى تنظيم داعش الذي كان يسيطر على نحو ثلث العراق قبل ثلاث سنوات، فيما أعلن في ديسمبر الماضي الانتصار التام على التنظيم، لكن التنظيم ما يزال يشكل تهديدات عبر الجيوب التي يسيطر عليها على طول الحدود مع سوريا، ومازال ينفذ اغتيالات وتفجيرات في العراق.



