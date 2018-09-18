المقاولون يطالب بإعادة مباراة بيراميدز في بيان رسمي ويهدد باللجوء للفيفا

عبر نادي المقاولون العرب ومجلس إدارته برئاسة المهندس محسن صلاح عن رفضه التام للاسلوب الذي تعامل به اتحاد الكرة في تعيين حكام من دولة تونس الشقيقة لادارة مباراة الفريق امام بيراميدز في الجولة السابعة للدوري والذي تخطى كل اللوائح والاعراف المعمول بها في الدوري المصري.

واصدر النادي بيانا رسميا اكد فيه مطالبته باعادة المباراة قائلا ان النادي سيرسل خطابا رسميا الى الاتحاد بهذا الطلب مستندا على الاخلال بقواعد المسابقة بداية من تعيين طاقم تحكيم دون وجود حكام اضافيين وهو ما يخالف باقي مباريات المسابقة بعد لعب ما يزيد عن 300 مباراة بالحكم الخامس اضافة الى عدم ابلاغ ادارة النادي من الاساس بتعيين طاقم اجنبي لادارة المباراة رغم ان المقاولون صاحب الارض واللوائح التي رفض من اجلها الاتحاد الموسم الماضي تعيين حكام اجانب في بعض المباريات لعدم الحصول على موافقة الناديين لم تتحقق ولم يحصل الاتحاد على موافقة المقاولون.

وابدى النادي اندهاشه من سرعة استقدام الطاقم التونسي وهو الامر الذي يثير الريبة فكيف يتم اتخاذ القرار مساء يوم الاحد ويدير الطاقم المباراة يوم الاثنين فمتى تم ابلاغ الاتحاد التونسي ومتى وصلت الموافقة بالترشيح وكيف تم حجز طيران للطاقم ومن الاساس هل طلب احد الناديين استقدام حكام اجانب بخطابات رسمية .. كل هذه الاسئلة تضع الاتحاد ولجنة الحكام امام مسئولية خاصة ان المقاولون لن يتنازل عن حقه حتى لو وصل الامر لرفع الازمة برمتها للفيفا ويتسبب الاتحاد بقراراته غير المنطقية في اثارة الازمات بمسابقة الدوري.

وكان علاء نبيل المدير الفني لنادي المقاولون العرب قد هاجم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم واصفًا الدوري الممتاز بدوري «مرجان أحمد مرجان». (طالع التفاصيل).