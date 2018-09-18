خلود زهران تشارك وائل الإبراشي تقديم «كل يوم» أكتوبر المقبل

أعلن تامر مرسي رئيس مجموعة إعلام المصريين، عن التعاقد مع الإعلامية خلود زهران، للمشاركة في تقديم برنامج "كل يوم" على قناة ON E.

حيث تم التعاقد قبل أيام مع الإعلامي وائل الإبراشي، لتقديم نفس البرنامج خلفا للإعلامي عمرو أديب الذي بدأ السبت الماضي تجربته الجديدة على شاشة mbc مصر بعنون "الحكاية".

ومن المقرر أن يبدأ برنامج "كل يوم" بشكله الجديد، في أكتوبر المقبل.

يذكر أن خلود زهران، اشتهرت خلال الفترة الأخيرة بتقديم فقرة "اسأل الرئيس" التي يجيب من خلالها الرئيس السيسي على أسئلة المواطنين في مؤتمرات الشباب، كما أنها تشارك في تقديم برنامج "هذا الصباح" على قناة أكسترا نيوز، أما عن بدايتها فكانت من خلال برنامج "عز الشباب على قناة روتانا مصرية.