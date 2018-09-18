رئيس المقاولون: «دوري مرجان أحمد مرجان» تصريح انفعالي لا يمثل موقف النادي

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أشار محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب إلى أن تصريحات علاء نبيل المدير الفني للفريق بوصف الدوري الممتاز بدوري مرجان أحمد مرجان لا تمثل النادي.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "ال تي سي" : "لسنا من هواة التصريحات النارية، بل نفكر ونعمل في هدوء".

وأضاف: "الأمر كان إهانة متعمده للمقاولون العرب،وكأن المنافس جاء بحكامه دون إخطارنا، ليتعمد إهانتنا".

وأكمل الأمر زائد عن الحد، ولن نصمت أو نلوح بالانسحاب، كل ما نطلبه المساواة وعدم الكيل بمكيالين".

وأتم: "يجب مراعاة التوقيت،لا للتصيد، تصريح المدير الفني كان مجرد تصريح ىانفعالي، هذا ليس معناه أنه لسان حال النادي".