مصر تبدأ الاستعداد لاستضافة الدورة المدرسية العربية لليد وتنس الطاولة

عقدت اللجنة المنظمة للدورة المدرسية العربية اجتماعها الأول برئاسة إيمان حسن، استعدادا لاستضافة مصر لفاعليات الدورة خلال الفترة من 2 إلى 12 مارس من العام المقبل، في لعبتي كرة اليد وتنس الطاولة، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الدول العربية من مواليد 2002.

وتقام الدورة على الصالتين الكبرى والوسطى باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتأكد حتى الآن مشاركة 5 دول هي الإمارات والكويت ولبنان والعراق وليبيا، إضافة إلى مصر البلد المنظم، ومازالت اللجنة المنظمة تتلقى طلبات المشاركة في الدورة المدرسية العربية من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت إيمان حسن تشكيل اللجان المختلفة، حيث يتولى تامر فكري منصب مدير البطولة، وهيثم عز الدين نائب أول مدير البطولة، واللواء علي درويش رئيس لجنة الملاعب، والعقيد أسامة غريب رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم، وأحمد مصطفى رئيس لجنة التسويق والدعاية، ومحمد درنكي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة، وحسام عبد العزيز رئيس اللجنة المالية، وحسام زايد رئيس اللجنة الإعلامية.

وأضافت أن اللجنة المنظمة للدورة بدأت من الآن التحضير لتنظيم بطولة تليق باسم مصر أمام الجميع، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن كافة التفاصيل تباعا، موضحة أن المتوقع زيادة عدد الدول المشاركة عن 12 دولة. طالع التفاصيل