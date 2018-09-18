بوتين يعزي أهالي العسكريين ضحايا الطائرة الروسية في سوريا

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لأهالي وأقارب العسكريين الروس، ضحايا سقوط طائرة "ايل-20" في سوريا.

وقال بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "إن الرئيس الروسي يقدم أحر التعازي لأهالي وأقارب العسكريين من طاقم الطائرة المنكوبة"، معربا عن قلق الكرملين الشديد إزاء الوضع حول إسقاط طائرة وزارة الدفاع الروسية "إيل-20" في سوريا.

وأضاف "أن الكرملين يشعر بقلق بالغ بسبب هذا الوضع، وتم تقديم تقييم شامل لما حدث في بيان وزارة الدفاع الروسية"، مؤكدا أن حادث تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" عند السواحل السورية لن يمس الاتفاقيات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول نزع الأسلحة في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية حملت إسرائيل بتصرفاتها غير المسئولة في سوريا مسئولية سقوط الطائرة الروسية، التي راح ضحيتها 15 من العسكريين الروس.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بأنه نتيجة للتصرفات غير المسئولة من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، وقعت المأساة التي كانت ضحيتها 15 جنديًا روسيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن شويجو أكد أن المسئولية عن سقوط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها تقع بالكامل على عاتق الجانب الإسرائيلي، وأضاف البيان أنه بالرغم من الاتفاقات القائمة مع إسرائيل بشأن منع الحوادث الخطيرة، فقد تم إخطار قيادة مجموعة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من ضربة مقاتلة "إف-16" الإسرائيلية على سوريا.