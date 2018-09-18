علق النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، على واقعة اتهامه بالإساءة للصحفيين، قائلًا: «مجرد مشادة كلامية مع سائق تطورت بعد تدخل صحفي، ولم أهن الصحفيين أو الإعلاميين».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مدير مكتب المحافظ شاهد على الواقعة وقام بتعنيف السائق بسبب سرعته الزائدة في القيادة، موضحًا أن السائق كاد أن يصطدم بالعربية الخاصة به.



وتابع: «قولت للسواق ليه بتعمل كده هتموتنا بسبب السرعة، قالي أنا معايا صحفيين قولتله إيه يعني معاك صحفيين، ورد على أحد الصحفين يعني إيه نائب في البرلمان؟، واشتعل النقاش واعتذرت له بعد الواقعة».



وأوضح أنه لن يعتذر للصحفي مرة أخرى لأنه لم يخطأ في حقه، وقام بالاعتذار له بعد انتهاء الجولة الميدانية في المحافظة، مؤكدًا أنه لم يقصد إهانة الإعلامين أو الصحفيين، والواقعة أبسط من الشكل الذي تناولته وسائل الإعلام.



يُذكر أن نقابة الصحفيين، أدانت الإهانة التي تعرض لها الزملاء الصحفيين بمحافظة الدقهلية، من النائب إلهامي عجينة عن دائرة بلقاس؛ لتعديه على الزملاء بألفاظ نابية خارجة يعاقب عليها القانون، أثناء تغطيتهم لجولة محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم.



