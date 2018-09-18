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قوافل طبية مجانية تجوب المناطق اﻷكثر احتياجا بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 11:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 11:22 م

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن إنطلاق عدد من القوافل الطبية بالقري والوديان التابعة لمدينتي سانت كاترين وأبو زنيمة.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل جاءت في إطار خطة الوزارة والمديرية، بعمل قوافل طبية للمرور على المناطق اﻷكثر احتياجًا، موضحًا أن القافلة ستنطلق بقرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وفي مدينة أبوزنيمة بأودية تال وغرندل، يومي الجمعة والسبت، الموافق 28 و29 من الشهر الجارين وذلك لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج لجميع المرضي بالمجان.


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