الاشتباه في مواطنة ألمانية قتلت طفلها أثناء احتجازها في سجن بروما

صرح داريو باسكيني المتحدث باسم مفوض حقوق السجناء في روما، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المشتبه أن مواطنة ألمانية قتلت أحد أطفالها خلال احتجازها في سجن بالعاصمة الإيطالية، وأصابت آخر بجروح خطيرة.

وقال «باسكيني» اليوم لـ (د.ب.أ)، إن الطفلين لا يزالا صغيران للغاية ويشتبه أنه تم دفعهم من أعلى سلم بالسجن.

وأضاف، أنه من المحتمل أن السيدة لديها مشكلات نفسية وكانت تعاني من "نوبة"، موضحًا أن الطفل الذي لا يزال على قيد الحياة يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى في روما.

وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن الطفلين كانا مقيمان مع أمهما في السجن، حيث أنه من المعتاد أن يظل الأطفال هناك حتى عمر ثلاثة أعوام.