أعلن اليوم، مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، عن أسماء أعضاء ورؤساء لجان تحكيم المسابقات الرسمية الثلاث، وعددهم 16 سينمائيا من مختلف تخصصات صناعة السينما.

الأفلام الروائية الطويلة

المنتج الكرواتي سيدومير كولر - رئيس اللجنة

الكاتب والمبرمج الإيطالي كارلو شاتريان

المخرج وكاتب السيناريو السريلانكي فيموكتي جاياسوندارا

المخرج والمصور السينمائي المغربي أحمد المعنوني

الممثل الفلسطيني علي سليمان

المخرجة الجورجية "آنا أوروشادزه"

الفنانة منى زكي

الأفلام الوثائقية

ألي ديركس- رئيس اللجنة

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوى

المخرج الهندي مايك باندي

البريطاني كيث شيري مبرمج الأفلام الدولي

اللبناني هادي زكاك، مخرج الأفلام الوثائقية

الأفلام القصيرة

الفنان الفلسطيني كمال الباشا

المبرمجة النمساوية دوريس باور

الفنان المصري أحمد مالك

الكاتبة البريطانية ليز شاكلتون

ويقول انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة: "نحن ملتزمون بإشراك المهنيين السينمائيين الدوليين والإقليميين للانضمام إلى المهرجان كأعضاء في لجان التحكيم، ونشكرهم لحضورهم باعتبارهم أصحاب مواهب وخبرات ورواة قصص وصانعي صور وأيضا نشكرهم على قبولهم تلك المسؤولية الهامة لتقييم الإبداع والأصالة في صناعة الأفلام بجميع أشكالها، كما كان الحال في الدورة الافتتاحية، فإن الجماهير أيضا لها دور في تحديد الفائزين بجائزة 2018 لـ"سينما من أجل الإنسانية"، وتم ترشيح أفلام طويلة من جميع الفئات لهذه الجائزة وسيتم تحديد الفائز من خلال استطلاع لأراء الجمهور".