طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، المعلمين بمراعاة العبئ الكبير الذي يعاني منه ولي الأمر وعدم الضغط عليهم في المستلزمات المدرسية، وكذلك عدم إجبار الطلاب للحصول علي الدروس الخصوصية، علي أن يراعي كل معلم ضميره في شرح المنهج بطريقة سلسلة ومبسطة ووافية للطالب داخل الفصل حتي لا يلجأ للدروس الخصوصية.

وناشدت عبير، وزارة التعليم والمديريات التعليمية في جميع المحافظات بالانتهاء من كافة الاستعدادت الخاصة بالعام الدراسي الجديد قبل بدء الدراسة، وتسليم الكتب المدرسية منذ اليوم الأول أو الأسبوع الأول من بدء الدراسة بأقصي تقدير، والتشديد علي إدارات المدارس والمعلمين بشرح المناهج بطريقة جيدة وتفعيل كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية وإعادة الدور الحقيقي للمدرسة في تكوين وبناء شخصية الطالب، وتفعيل المبادرات والمسابقات العلمية التي تحفز وتشجع الطالب علي الذهاب للمدرسة.

وقالت أحمد، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إنه علي أولياء الأمور الاستعداد جيداً للعام الدراسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بتلبية كافة احتياجات الطفل في مرحلة رياض الأطفال أو التلميذ في باقي المراحل التعليمية، من حيث تجهيز وجبة غذائية جيدة ومكتملة تكفي طوال اليوم الدراسي، وكذلك علي أولياء الأمور اصطحاب أبنائهم للمدرسة في الأسبوع الأول من الدراسة خاصة الصغار في المراحل الأولي برياض الأطفال لتشجعيهم وطمأنتهم واكساب الثقة فيهم وتحفيزهم علي الدراسة.

وأضافت أحمد، أنه يجب أيضًا متابعة أبنائهم منذ اليوم الأول من العام الدراسي وتحفيزهم علي المذاكرة بدون أي ضغوط أو تعقيدات، وتشجعهم علي ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية بجانب دراستهم من أجل بناء وتكوين شخصية الطفل أو الطالب بما ينعكس علي قدراته ومهاراتة التي ستعود علية بالنفع وخدمة الوطن.