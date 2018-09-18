وزير الري يشارك في اجتماع للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بالخرطوم

يشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس خضر قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان في ختام فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اليوم الثلاثاء بالخرطوم.

ويعقد هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، حيث يرأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، ويرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.

وتأتي مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي تأكيدا على الإيمان العميق للقطرين الشقيقين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل، وفقا لاتفاقية 1959والتي تمثل نموذجا متكاملا لإدارة مورد مياه مشترك وحيوي، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لشريان الحياه بالبلدين، وهي تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن.

جدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع قد اشتمل على عدة موضوعات هامة في مجال الموارد المائية بين البلدين، والتي تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالي والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، وتوسيع أنشطة الهيئة.

وتعتبر الهيئة مثلا يحتذى به في التعاون الفني بين مصر والسودان، والتي أنشئت الهيئة الفنية عام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من شهر نوفمبر 1959، وذلك لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا.

وتعد اجتماعات الهيئة منبرا لدراسة و مناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التي تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعة على الموارد المائية، مواجهة ظاهرة الزحف الصحراوي والرملي وحماية المجاري والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها و أجهزتها بما يواكب تكنولوجيا العصر..

ومن المقرر أن يقوم الدكتور عبدالعاطي بزيارة السفير معتز موسى عبد الله رئيس مجلس الوزراء السوداني لتهنئة سيادته على الثقة التي أولته إياها القيادة السياسية السودانية بتكليفه بمهام رئيس مجلس الوزراء متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وكان وزير الموارد المائية والري قد وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم للمشاركة في الاجتماع.