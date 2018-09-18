عصام عبد الفتاح: لن أستقيل من رئاسة لجنة الحكام

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لن يستقيل من منصبه، وذلك ردًا على علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب، الذي طالبه بالإستقاله بعد نهاية مباراة بيراميدز وذئاب الجبل في الجولة السابعة من الدوري الممتاز "تابع التفاصيل".

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" : "لن أستقيل من منصبي، لأني أكثر من دافعت عن الحكام المصريين، وأنا الوحيد الذي رد على تركي أل الشيخ، وأخبرته أن حكامنا أحسن حكام في العالم".

وعلق عبد الفتاح على تصريحات علاء نبيل بأن المقاولون لم يتلقى فاكس يخبره بأن الطاقم التونسي هو من سيدير اللقاء قائلًا: "لجنة الحكام لا تبلغ إدارة الأندية بالحكام، اتحاد الكرة دائما ما يعلن عن حكام المباريات عبر موقعة الرسمي فقط".

وأضاف: "اتخاذ قرار تعيين حكام أجانب أتخذه اتحاد الكرة، وهناك توأمة بيننا وبين تونس والمغرب، لذلك استدعينا طاقم تحكيم تونسي لإدارة المباراة".

وأتم: "اللائحة تنص على عدم اشتراط أن يكون الفريق صاحب المباراة هو من يطلب حكام أجانب، فأي طرف من أطراف المباراة يدفع تكلفة الحكام الأجانب له الحق في ذلك".