بدء تشغيل 6 مشروعات بتروكيماويات باستثمارات 2 مليار دولار خلال 2017-2018

*«هلال»: رفعت إيرادات«الشركة القابضة» بنسبة 33%



أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن دخول 6 مشروعات جديدة باستثمارات حوالي 2 مليار دولار، حيز التنفيذ خلال العام المالي 2017-2018، تمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017-2018، برئاسة الوزير طارق الملا، أن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن السويس لإنتاج مشتقات الميثانول وسيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومشروعي إيثيدكو، إنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة توليد الكهرباء التي تم الانتهاء منها وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 98 مليون دولار، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، ومشروع إنشاء الرصيف البحري وتسهيلات التخزين والشحن لشركة موبكو، لافتا إلى وجود خطة لإقامة مشروعات جديدة جارٍ دراستها، ومن أهمها مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستثمارات 6.5 مليار دولار.

وكشف "هلال"، أن هذه المشروعات رفعت إيرادات الشركة بحوالي 33%، وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للمواد الخام في إنتاج مشتقات بتروكيماوية جديدة متخصصة تخدم قطاعات صناعية متنوعة.