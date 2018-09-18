حبس عامل بتهمة اختطاف طفل لبيع أعضائه بالمرج

قررت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار أحمد عز حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالإتجار فى الأعضاء البشرية.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجراها المستشار أحمد الغريب ، مدير النيابة، أن أحد أصدقاء المتهم حرر محضر فى قسم المرج يفيد بأن الجانى من محافظة الشرقية خطف طفلا واحتجزه بأحد الأماكن السكنية بالمرج وعلم أنه يحاول إجراء عملية فى محاولة منه لبيع أعضائه بعد أن اتفق مع أحد السماسرة مقابل الحصول على 60 ألف جنيه.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار السمسار والانتهاء من تقرير المباحث وتسليم الطفل لذويه الذين حضروا للنيابة للاستماع لأقوالهم.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث المرج بخطف "عبدالله. أ" عامل، طفل من وإحضاره لمنطقة المرج بعد الاتفاق مع سمسار لبيع أعضائه والإتجار فيها وبإجراء التحريات التى باشرها اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، أثبت صحة الواقعة وتمكنت مباحث المرج بقيادة المقدم محمد ربيع من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.