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الزمالك يصطدم بسموحة في قمة البرج للحفاظ علي صدارة الدوري

حسين شعبان
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 10:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

جروس يبحث مواصلة الانتصارات .. وماهر يسعي عن المفاجآة

طلائع الجيش يستضيف الاسماعيلي بجهاز الرياضة العسكري

 

تستأنف اليوم الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، بمباراتين ، تبدأ الأولي في الثالثة والنصف بمواجهة الإسماعيلي مع طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري ، وفي السادسة يحل الزمالك ضيفًا علي سموحة باستاد الجيش ببرج العرب .

ففي الاسكندرية ،يدخل الزمالك المباراة رافعا شعار الفوز ، ومواصلة الانتصارات للحفاظ علي القمة ، التي يتصدرها برصيد 13 نقطة ، ويقدم الفريق الابيض افضل مستوي له في الدوري منذ سنوات ، تحت القيادة السويسرية كريستيان جروس ، الذي نجح في فرض بصمته علي اسلوب الفريق صاحب النزعة الهجومية ، خاصة وان الزمالك يعد الاقوي هجوميا بين فرق الدوري .

ويعتمد الفريق ، علي جهود كتيبة من اللاعبين الاكفاء ، لعل أبرزهم الكونغولي كابونجو كاسونجو ويوسف اوباما والمدافع الهداف محمود علاء ، صاحب الهاتريك في مباراة طلائع الجيش ، وهداف الدوري حاليا مناصفة مع احمد علي لاعب المقاولون العرب برصيد 5 أهداف .

وشهدت القائمة التي اعلنها جروس ، عودة التونسي الدولي حمدي النقاز بعدما غاب عن الفريق في المباراة الماضية لتأخر عودته من بلاده ، وعاد أيضا محمد عنتر لدعم الفريق هجوميًا ، في الوقت الذي تأكد غياب حازم إمام للإصابة وأحمد مدبولي ومحمود دونجا وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وأيمن حفني لأسباب فنية.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم ، محمود جنش وعماد السيد لحراسة المرمي ، محمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي وحمدي النقاز ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد كماتشو للدفاع ، طارق حامد ومحمد حسن وفرجانى ساسي ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ومحمد ابراهيم ومحمود كهربا ويوسف اوباما ومحمد عنتر ، وفي الهجوم كاسونجو وعمر السعيد وحميد أحداد.

وكان مسئولو الزمالك برئاسة مرتضي منصور ، قد قاموا ، بصرف نسبة 50% المتبقية من مستحقات اللاعبين ، قبل المباراة ، كنوع من التحفيز قبل المواجهة الهامة أمام سموحة .

في المقابل ، يبحث سموحة بقيادة علي ماهر ، استعادة ذاكرة الانتصارات ، بعد السقوط المفاجىء امام المقاولون 2/1 في الجولة الماضية ، ويحتل الفريق السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط ، وسيعتمد ماهر ، علي جهود لاعبه الدولي حسام حسن ومعه الناميبي شيلونجو ومعه كلا من شريف رضا ومحمد حمدي زكي .

وفي جهاز الرياضة العسكري ، يدخل طلائع الجيش مواجهته امام الاسماعيلي ، رافعا شعار الخروج من النفق المظلم ، الذي يهدد الفريق العسكري ، بعد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر ، وتعد المباراة الفرصة الاخيرة للمدرب محمد حلمي علي راس القيادة الفنية للطلائع ، بعدما منحته الادارة الثقة خلال لقاء اليوم ، فالخسارة ستعني اقالته رسميا والاستعانة بمدرب آخر ، لانتشال الطلائع من عثرته ، في الوقت الذي يبحث الاسماعيلي بقيادة الجزائري خير الدين مضوي ، مواصلة الانتصارات المتأخرة والتقدم خطوات نحو المزاحمة علي المربع الذهبي ، خاصة وان الفريق يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 9 نقاط ، ويعتمد خير الدين مضوي ، علي جهود الكاميروني كريستوفر ميندوجا ومعه كريم بامبو والمخضرم حسني عبد ربه .


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