الزمالك يصطدم بسموحة في قمة البرج للحفاظ علي صدارة الدوري

جروس يبحث مواصلة الانتصارات .. وماهر يسعي عن المفاجآة

طلائع الجيش يستضيف الاسماعيلي بجهاز الرياضة العسكري

تستأنف اليوم الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، بمباراتين ، تبدأ الأولي في الثالثة والنصف بمواجهة الإسماعيلي مع طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري ، وفي السادسة يحل الزمالك ضيفًا علي سموحة باستاد الجيش ببرج العرب .

ففي الاسكندرية ،يدخل الزمالك المباراة رافعا شعار الفوز ، ومواصلة الانتصارات للحفاظ علي القمة ، التي يتصدرها برصيد 13 نقطة ، ويقدم الفريق الابيض افضل مستوي له في الدوري منذ سنوات ، تحت القيادة السويسرية كريستيان جروس ، الذي نجح في فرض بصمته علي اسلوب الفريق صاحب النزعة الهجومية ، خاصة وان الزمالك يعد الاقوي هجوميا بين فرق الدوري .

ويعتمد الفريق ، علي جهود كتيبة من اللاعبين الاكفاء ، لعل أبرزهم الكونغولي كابونجو كاسونجو ويوسف اوباما والمدافع الهداف محمود علاء ، صاحب الهاتريك في مباراة طلائع الجيش ، وهداف الدوري حاليا مناصفة مع احمد علي لاعب المقاولون العرب برصيد 5 أهداف .

وشهدت القائمة التي اعلنها جروس ، عودة التونسي الدولي حمدي النقاز بعدما غاب عن الفريق في المباراة الماضية لتأخر عودته من بلاده ، وعاد أيضا محمد عنتر لدعم الفريق هجوميًا ، في الوقت الذي تأكد غياب حازم إمام للإصابة وأحمد مدبولي ومحمود دونجا وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وأيمن حفني لأسباب فنية.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم ، محمود جنش وعماد السيد لحراسة المرمي ، محمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي وحمدي النقاز ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد كماتشو للدفاع ، طارق حامد ومحمد حسن وفرجانى ساسي ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ومحمد ابراهيم ومحمود كهربا ويوسف اوباما ومحمد عنتر ، وفي الهجوم كاسونجو وعمر السعيد وحميد أحداد.

وكان مسئولو الزمالك برئاسة مرتضي منصور ، قد قاموا ، بصرف نسبة 50% المتبقية من مستحقات اللاعبين ، قبل المباراة ، كنوع من التحفيز قبل المواجهة الهامة أمام سموحة .

في المقابل ، يبحث سموحة بقيادة علي ماهر ، استعادة ذاكرة الانتصارات ، بعد السقوط المفاجىء امام المقاولون 2/1 في الجولة الماضية ، ويحتل الفريق السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط ، وسيعتمد ماهر ، علي جهود لاعبه الدولي حسام حسن ومعه الناميبي شيلونجو ومعه كلا من شريف رضا ومحمد حمدي زكي .

وفي جهاز الرياضة العسكري ، يدخل طلائع الجيش مواجهته امام الاسماعيلي ، رافعا شعار الخروج من النفق المظلم ، الذي يهدد الفريق العسكري ، بعد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر ، وتعد المباراة الفرصة الاخيرة للمدرب محمد حلمي علي راس القيادة الفنية للطلائع ، بعدما منحته الادارة الثقة خلال لقاء اليوم ، فالخسارة ستعني اقالته رسميا والاستعانة بمدرب آخر ، لانتشال الطلائع من عثرته ، في الوقت الذي يبحث الاسماعيلي بقيادة الجزائري خير الدين مضوي ، مواصلة الانتصارات المتأخرة والتقدم خطوات نحو المزاحمة علي المربع الذهبي ، خاصة وان الفريق يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 9 نقاط ، ويعتمد خير الدين مضوي ، علي جهود الكاميروني كريستوفر ميندوجا ومعه كريم بامبو والمخضرم حسني عبد ربه .