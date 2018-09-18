قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لابد من الفصل بين التجارة الداخلية المنتظمة، التي تهتم بحقوق الزبائن لاستمرار ترددهم عليها، والتجارة العشوائية، الموجودة بشكل كبير في السوق المصري، والتي يصعب خلالها تتبع حق الزبون.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن قانون حماية المستهلك الجديد لا يضمن حق المواطن فقط بل التاجر أيضًا، مؤكدًا أن القانون وضع الضوابط التي تضمن حقوق كل الأطراف.

وأشار إلى ضم الأسواق المنظمة، عددًا كبيرًا من التجار يبلغ عددهم 4 ملايين و600 ألف تاجر، في قطاعات مختلفة؛ التجزئة، والتصنيع، والاستيراد، وتقديم الخدمات.

وأوضح أن الأسواق غير المنظمة، لا يحصل المستهلك فيها على فاتورة، وعادة ما تكون السلع بها مجهولة المصدر، منوهًا إلى عدم توفيرها الحق للمواطن في استبدال المنتج أو استرداد ثمنه حال شابه أي عيب.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بحقوق المستهلك.