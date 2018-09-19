كلوب: الأداء البدني كان أفضل شيء أمام سان جيرمان

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن الأداء البدني لفريقه اليوم أمام باريس سان جيرمان في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كان الأفضل له منذ بداية الموسم الحالي.

وقال كلوب بعد المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3-2، : "أداءنا البدني كان أفضل شيء اليوم وهو الأقوى منذ بداية الموسم، دافعنا بشكل جيد، الدفاع بدأ من خط الهجوم".

وأضاف: "لا يمكن أن نقلل من قوة باريس سان جيرمان، لكن أنا سعيد ومسرور جدًا، لفوزنا اليوم على فريق كبير مثل سان جيرمان".

وأتم: "في المباراة الأولى في دوري الأبطال، الأمر المهم هو الفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط، لأن ذلك سيعطينا دفعة معنوية قوية".