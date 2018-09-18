الصين تهدد بإجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

هددت الصين مجددا اليوم الثلاثاء باتخاذ "إجراءات مضادة" للرد على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات من الصين قيمتها 200 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة الصينية بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم نسبتها 10% على المنتجات الصينية اعتبارا من 24 سبتمبر الحالي "لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة ونظام التجارة الحرة العالمية، ستتخذ الصين إجراءات مضادة".

ولم يحدد البيان الصيني طبيعة هذه الإجراءات، لكن يشار إلى أن بكين كانت فرضت في وقت سابق العام الجاري رسوما إضافية على كمية من السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ردا على قرار أمريكي بفرض رسوم على واردات من الصين بنفس القيمة.

وأضاف بيان وزارة التجارة الصينية: "تصر الولايات المتحدة على زيادة الرسوم، وهو ما يجلب المزيد من حالة عدم اليقين بشأن المشاورات بين الجانبين.. من المأمول أن تدرك الولايات المتحدة العواقب السلبية المحتملة لمثل هذه الأفعال، وتصحيحها في الوقت المناسب".